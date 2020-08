'Running mate' Kamala Harris strijdt voor gelijkheid en schuwt harde aanpak niet

Joe Biden had in maart al duidelijk gemaakt dat zijn running mate een vrouw zou zijn. Nu weet Amerika wie het wordt: Kamala Harris, 55, kan de eerste zwarte vice-president van de VS worden. Wat kunnen we verwachten van de Californische senator?

Een ding is meteen duidelijk als je het cv van Harris bekijkt: ze was al vaker de eerste. De eerste vrouw die het tot districtsaanklager schopte in San Francisco, en later tot minister van Justitie van Californië. In 2016 werd ze de eerste zwarte senator voor die staat.

In die rol van senator hebben veel Amerikanen haar de afgelopen jaren leren kennen. Ze viel de op tijdens openbare hoorzittingen van Senaatscommissies door haar scherpe vragen en door haar strijd tegen racisme in het strafrecht.