Biden kiest Kamala Harris als 'running mate' voor verkiezingen

Vorige week schoot een oplettende fotograaf al een foto van hem en zijn notitieblok. Op het papier stond de naam van Harris met een rij lovende woorden. "Talentvol", "groot respect voor haar" en "geweldige hulp in de campagne".

In de campagne om het presidentschap presenteerde ze zich als de kandidaat die zowel de jonge en meer progressieve Democraten aansprak, als de meer gematigde oudere kiezers. Ze viel Joe Biden bij een verkiezingsdebat in juni vorig jaar hard aan en verweet hem dat hij eerder racistisch beleid had gesteund en racisten had geprezen.

Schipperen tussen vleugels

Harris is de dochter van twee immigranten, die naam maakten in de wetenschap. Harris' moeder is een borstkankeronderzoekster uit India, haar vader een economieprofessor uit Jamaica. Vanwege haar afkomst noemde ze zichzelf bij uitstek geschikt om op te komen voor onderdrukte minderheden.

Dat ze soms schippert tussen beide vleugels blijkt wel uit haar positie over zorgverzekeringen. Eerst steunde ze het voorstel van de linkse Democraat Bernie Sanders om universele gezondheidszorg in te voeren, later liet ze weten zich er toch niet comfortabel bij te voelen.

Correspondent Arjen van der Horst ging vorig jaar op bezoek bij een campagnebijeenkomst van Harris in Los Angeles: