Nederlandse journalist in Minsk: 'Het bloed ligt hier op straat'

De betogers worden het centrum van de stad uitgejaagd en mogen niet meer in grote groepen samenkomen. Daarom verzamelen ze zich nu in de buitenwijken. "En juist daar en in kleine groepen kunnen ze heel hardhandig door de politie worden aangepakt."

De demonstranten worden afgevoerd naar detentiecentra. Honderden familieleden staan daar voor de deur. "Helemaal wanhopig. Ze staan op de stoep en roepen de namen van hun dierbaren. Soms werkt dat en horen ze iets terug. Dan weten ze dat zo iemand nog leeft."

Oppositiekandidaat Tichanovskaja

Na de verkiezingsuitslag was oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja urenlang niet bereikbaar. Ze zou het kantoor van de Wit-Russische kiescommissie zijn binnengegaan om een klacht in te dienen over de verkiezingsuitslag en daarna weer zijn vertrokken. Later bleek dat ze is uitgeweken naar Litouwen. In een oproep aan haar landgenoten vraagt ze om hun levens niet te riskeren in confrontaties met de oproerpolitie.

De videoboodschap van Tichanovskaja: