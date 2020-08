Corona-quarantaineperiode kan misschien wel korter, zegt Van Dissel

Het gros van de besmettingen vindt plaats in gezins- en familiekring, benadrukte Van Dissel tijdens de briefing enkele keren. 50PLus-Kamerlid Sazias vroeg waarom er terughoudend wordt omgegaan met een mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in winkels.

Van Dissel stelde dat uit onderzoek blijkt dat mondkapjesgebruik maar een relatief klein aantal besmettingen kan voorkomen. "We zien nu een toename in het virus, en we zien waar die toename is. Clusters zijn in de familiesfeer."

En tegen D66'er Diertens, die zich zorgen maakt over de scholen die weer gaan beginnen, zei hij: "60 procent van de besmettingen gebeurt thuis, moeten we daar niet naar kijken?" Scholen zijn volgens hem geen brandhaarden gebleken. "We controleren nauwgezet op scholen, maar daar is niets verontrustends uitgekomen."

Hij zei wel dat scholen zich moeten houden aan ventilatievoorschriften, maar die regels zijn niet nieuw. "Zorg dat je voldoet aan het bouwbesluit, daarin staat hoe vaak je de lucht moet verversen."

Aerogene verspreiding

PVV-Kamerlid Agema uitte haar zorgen over aerogene verspreiding van het coronavirus. Dat is de verspreiding door minuscule druppels die in een ruimte blijven hangen. Volgens Van Dissel speelt dat fenomeen geen belangrijke rol. "Met maatregelen die geen rekening houden met aerogene verspreiding hebben we het virus buitengewoon effectief bestreden in Nederland."

Morgen gaat het in Den Haag weer over corona. Dan debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte en minister De Jonge.