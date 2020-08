Stembureaus in Wit-Rusland geopend voor onvoorspelbare verkiezingen

In Wit-Rusland zijn om 07.00 uur de presidentsverkiezingen begonnen. Zo'n 6,8 miljoen mensen kunnen in 5800 stemlokalen hun stem uitbrengen.

President Loekasjenko, die het land sinds 1994 met harde hard regeert en bekendstaat als 'de laatste dictator van Europa', mikt erop herkozen te worden. In Wit-Rusland zijn echter al wekenlang ongekend grote protesten van tienduizenden mensen aan de gang. Veel Wit-Russen zijn boos over de corona-aanpak van Loekasjenko, over de schending van mensenrechten in het land en over de staat van de economie. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat zeker 1300 mensen zijn opgepakt rondom de protesten tegen Loekasjenko.

De 65-jarige sterke man neemt het op tegen Svetlana Tichanovskaja, de vrouw van een populaire anti-regeringsblogger die sinds mei in de gevangenis zit. De Wit-Russische regering reageerde fel op de snel groeiende populariteit van de oppositie; de laatste weken zijn een aantal oppositieleden opgepakt. Gisteren werd de campagneleider van Tichanovskaja aangehouden, die waarschijnlijk tot na de stembusgang blijft vastzitten. Ook een prominent oppositielid, Maria Kolesnikova, werd korte tijd vastgezet. Volgens de autoriteiten was sprake van een persoonsverwisseling.

Ondanks het ongebruikelijke verzet tegen de president wordt algemeen aangenomen dat Loekasjenko na de stembusgang de overwinning op zal eisen.

Geen eerlijke verkiezingen

De afgelopen 25 jaar hebben buitenlandse waarnemers bij alle verkiezingen in Wit-Rusland onregelmatigheden vastgesteld. Ook vandaag wordt met fraude rekening gehouden. Tichanovskaja heeft haar aanhangers daarom opgeroepen toezicht te houden bij stembureaus. "We zijn in de meerderheid en het is niet nodig dat er bloed vloeit in de stad", zei ze.

De politiek onervaren Tichanovskaja heeft beloofd dat ze, als ze wordt gekozen, politieke gevangenen vrij zal laten en over een half jaar aftreedt en nieuwe verkiezingen uitschrijft. Volgens haar campagneteam is ze naar een veilige plek in de hoofdstad Minsk gebracht. Haar kinderen heeft Tichanovskaja in een eerder stadium al in het buitenland in veiligheid gebracht.

Vorige week gingen naar schatting 63.000 mensen de straat op in de Wit-Russische hoofdstad Minsk: