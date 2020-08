Paus houdt zich aan belofte en kiest zes vrouwen voor Raad voor de Economie

De raad adviseert het Secretariaat voor Economie van het Vaticaan, dat onder meer de begroting en de financiële planning van het Vaticaan maakt. Beide organen werden in 2014 opgezet door de paus, nadat het Vaticaan jarenlang was geteisterd door corruptieschandalen. "De raad is daarom ook vooral belangrijk voor de buitenwereld", zegt Van der Heijden. "Het is om transparant te zijn, om offertes te openbaren, om te laten zien dat er geen corruptie meer is."

Maar de benoeming van de nieuwe leden is niet voor de bühne, gaat hij verder. "Paus Franciscus is niet bezig met de publieke opinie op dit gebied. Het woord dat hij het meest gebruikt in zijn toespraken is 'hypocriet'. De paus wil sociale gerechtigheid." Daarom denkt Van der Heijden ook dat er bij de benoeming sprake is van positieve discriminatie, maar niet 'omdat dat moet'. "Híj vindt dat dit moet. Het is een oprechte beslissing."