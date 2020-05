Verlaten Rome verandert in 'stad van de vogels'

Het eerste dat opvalt zijn de duiven en meeuwen. Ze waren er altijd al, maar zonder de langs dreunende zolen van toeristenschoenen huppelen ze zorgeloos over de Romeinse sampietrini of zwieren laag over de grond van de ene naar de andere straat. Na 56 dagen in lockdown is de oude 'hoofdstad van de wereld' verworden tot de stad van de vogels: Roma Caput Avium.

Ik woon om de hoek van het Vaticaan, dus in die 56 dagen ben ik in mijn boodschappenronde af en toe omgelopen om over het Sint-Pietersplein te lopen. De leegte die voor paus Franciscus uitstrekte tijdens de urbi et orbi is voor mij inmiddels ook gaan wennen. Maar dat ik deze keer met camera en statief aan kom sjokken is reden voor de agenten in twee politieauto's om uit te stappen en me naar mijn documenten te vragen.

Op 4 mei worden de lockdownmaatregelen in Italië versoepeld, dus wil ik de leegte van Rome in elk geval een keer ervaren en vastleggen. Niet dat er heel veel zal veranderen. Het uitgaansformulier, paspoort en de perspas die ik aan de agenten overhandig zal ik dan ook nog nodig hebben om de straat op te gaan. We mogen alleen voor werk op pad, om te sporten in het park of om op familiebezoek te gaan. Dus het zal komende week niet veel drukker worden op straat.

Zo leeg is Rome nu: