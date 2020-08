75 jaar na bom op Nagasaki: 'Mijn moeder zei: niet met papa over praten'

Johan Schram (1918-1993) was als marineman in 1939 naar de Oost uitgezonden. Wat een diensttijd van 3 jaar had moeten zijn, eindigde door de invallen in Nederland en later Nederlands-Indië in een jarenlange krijgsgevangenschap. In Nagasaki werd Johan kok voor buitenlandse dwangarbeiders op een scheepswerf.

"De omstandigheden waren er bar", zegt André, die zich op latere leeftijd verdiepte in de geschiedenis van zijn vader. "Er was wel eten, maar medische zorg bijna niet. Zovelen zijn overleden aan longontsteking of dysenterie. De Japanners waren ook hard voor de krijgsgevangenen: als iets niet goed ging, werden ze afgeranseld. Je moest mazzel hebben om het redelijk te doorstaan."

Niemand in het kamp wist op 9 augustus 1945 wat er drie dagen eerder in Hiroshima was gebeurd. Zelfs al had men gehoord van de totale verwoesting, dan nog was het onmogelijk voor te stellen dat een enkele bom de hele stad had weggevaagd.

Een terugblik op de atoomaanvallen op Japan: