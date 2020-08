Kabinet wil introductieweken voor studenten schrappen

Het kabinet wil dat de introductieweken voor nieuwe studenten dit jaar worden geschrapt. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Handhaving van de coronamaatregelen zou bij de introductieactiviteiten te ingewikkeld zijn.

Studenten worden door het kabinet gezien als een risicogroep in de verspreiding van het virus. Volgens de GGD's in Rotterdam en Amsterdam vormen de populaire introductieweken een groot risico.

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid geven morgen een persconferentie over de oplopende besmettingscijfers en nieuwe maatregelen. De verwachting is dat ze dan ook bekendmaken dat er een teststraat komt op Schiphol, bestemd voor reizigers uit risicogebieden.

Thuisquarantaine

Aan een teststraat op Schiphol zitten volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp juridische haken en ogen: "Je kunt mensen niet dwingen". Het voordeel is dat terugkerende reizigers uit 'oranje' gebieden bij een goede uitslag minder lang in quarantaine hoeven.

Er worden morgen geen grote landelijke maatregelen verwacht, zegt Van der Wulp. Wel zullen Rutte en De Jonge ingaan op maatregelen die lokale bestuurders kunnen nemen, zoals het instellen van een avondklok of het sluiten van bepaalde kroegen.

Worsteling

Het is voor het kabinet echt een worsteling, zegt Van der Wulp. "Ze willen duidelijke regels bekendmaken, maar dat zijn al snel landelijke maatregelen. Tegelijkertijd willen ze ingrijpen op de plekken waar het virus oplaait. Dat is de spagaat waar ze in zitten."

Daarom drongen burgemeesters er de afgelopen tijd bij het kabinet op aan om landelijke maatregelen te nemen. Ze willen dat het Rijk een richtlijn stelt, volgens Van der Wulp. "Maar ze realiseren zich ook dat het onlogisch is om in Groningen de kroegen dicht te doen, terwijl je in Rotterdam een oplaaiend virus hebt."