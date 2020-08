Waterrobots en drones bij onderzoek naar gecrashte marinehelikopter

Bergingsexperts zijn voor de kust van Aruba een onderzoek gestart naar de plek waar vorige maand een marinehelikopter in zee stortte. Bij de crash kwamen twee van de vier bemanningsleden om het leven.

In opdracht van Defensie kijken de onderzoekers naar de locatie van de heli en de bodemgesteldheid op de plek waar de NH-90 ligt. Het doel is het wrak uiteindelijk te bergen.

Onderwaterrobot

Een bedrijf gespecialiseerd in diepzeeonderzoeken kijkt onder meer of het wrak nog intact is of dat onderdelen verspreid over de zeebodem liggen. Naast sonarapparatuur worden ook onderwaterrobots en drones met camera's ingezet. De zee is ter plaatse twee tot drie kilometer diep.

Na de crash lag de helikopter ondersteboven in zee, hij werd drijvend gehouden door vier grote ballonnen. Het gevaarte zonk na enkele dagen toen twee ballonnen knapten. Dat bemoeilijkt de berging.

Het is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk om het toestel boven water te krijgen.