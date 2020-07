Neergestorte marinehelikopter bij Aruba gezonken, bergen wordt moeilijk

De helikopter van de marine die gisternacht bij Aruba in zee is neergestort, is gezonken. Bij de crash kwamen twee van de vier bemanningsleden om het leven.

De helikopter van het type NH-90 lag op de kop in zee en werd drijvend gehouden door vier drijflichamen, grote plastic ballonnen die automatisch opblazen als het toestel in aanraking komt met water. De helikopter zonk toen twee van de ballonnen knapten, meldt het ministerie van Defensie.

Doordat het toestel nu is gezonken, wordt het veel moeilijker om het te bergen. De ruwe zee en harde wind helpen daar niet bij. De zee is ter plaatse twee tot drie kilometer diep. Defensie probeert nu de positie van het toestel vast te leggen.

Geen verklaring

Over de oorzaak van de crash is nog weinig duidelijk, zei directeur operaties Boudewijn Boots gisteren. De vluchtrecorder van het toestel is wel teruggevonden. Volgens Boots lijkt die in "goede staat" te verkeren.

Hij heeft er ook geen verklaring voor dat er twee bemanningsleden zijn omgekomen, terwijl de andere twee ongedeerd bleven. "Het enige dat ik kan zeggen is dat de twee omgekomen militairen voorin zaten en de andere meer midden in het toestel."