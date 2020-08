Ontploffing Beiroet vermoedelijk veroorzaakt door ammoniumnitraat

Zo'n 2750 ton ammoniumnitraat veroorzaakte de enorme explosie in Beiroet. De stof lag al zes jaar opgeslagen in de haven van de Libanese hoofdstad, twitterde de Libanese president Aoun gisteravond, een paar uur na de ontploffing waarbij zeker 70 mensen om het leven kwamen en meer dan 3000 gewonden vielen.

Aoun zei "niet te rusten" tot de verantwoordelijken voor de ramp zijn gestraft. Ammoniumnitraat zit onder meer in bepaalde soorten kunstmest en kan onder bepaalde omstandigheden ontploffen. De chemische stof wordt ook vaak gebruikt voor het maken van explosieven. In 2015 eiste een soortgelijke ramp met ammoniumnitraat in de haven van de Chinese stad Tianjin 173 levens.

De explosie in Beiroet was te voelen en te horen tot op Cyprus, dat op 200 kilometer van Libanon: