Weer persconferentie over corona, met mogelijk nieuwe maatregelen

Minister-president Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid geven donderdag om 19.00 uur weer een persconferentie over corona, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

De twee gaan het hebben over de huidige stand van zaken rond corona in het land, en zullen ook inzoomen op de situatie in bepaalde regio's. "Zo nodig worden ook aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aangekondigd", zegt de RVD.

Het aantal coronabesmettingen loopt sinds enkele weken weer op, vooral in de regio's Rotterdam en Amsterdam. De steden hebben vanaf morgen een mondkapjesplicht ingesteld voor bepaalde drukke gebieden.

De laatste persconferentie van de premier en de minister van Volksgezondheid was op 24 juni. Daarin werd een lijst met versoepelingen gepresenteerd, onder meer over het ov en regels voor bijeenkomsten.