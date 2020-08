Man die kinderen wilde redden bij Julianadorp overleden

De man die vanmiddag bij Julianadorp vermist raakte en daarna aanspoelde is overleden, zegt de reddingsdienst tegen een verslaggever van de NOS.

Het gaat om een 37-jarige man uit Polen. Hij wilde drie kinderen uit het water redden. De kinderen, niet die van de Pool, werden in veiligheid gebracht, maar de man werd daarna zelf niet meer gezien.

Later spoelde de man aan. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

Muistromen

Volgens de Reddingsbrigade en de Kustwacht waren er vanmiddag gevaarlijke muistromen in de zee bij Julianadorp.

Door muien kwamen deze week meer zwemmers in de problemen. Vanochtend werd het lichaam gevonden van een jongen van 15, die vrijdagavond bij Monster door de sterke stroming werd meegevoerd. Donderdag werden bij Callantsoog drie tieners gered die in een muistroom terecht waren gekomen.

Wat is zo'n mui precies, en hoe kom je eruit? We laten het zien in de video: