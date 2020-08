Eerste bemande ruimtevlucht van SpaceX met 'splashdown' terug op aarde

De Dragon-capsule van SpaceX is terug op aarde. De capsule met daarin astronauten Bob Behnken en Doug Hurley landde succesvol rond 20.48 uur Nederlandse tijd voor de kust van Pensacola, een kustplaats in Florida aan de Golf van Mexico.

Het is de eerste bemande landing van SpaceX en daarom een belangrijk moment voor het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het was 45 jaar geleden dat astronauten voor het laatst in zee landden.

Even werd gevreesd dat de weersomstandigheden roet in het eten zouden gooien. Tropische storm Isaias trekt richting Florida en zou mogelijk windstoten en hoge golven veroorzaken rond de landingsplaats. Uiteindelijk verbeterden de weersomstandigheden en kon de landing doorgaan.

Bekijk hier de landing: