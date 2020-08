Astronauten keren met SpaceX Dragon terug, vanavond 'splashdown' op aarde

Er zijn nog meer complicaties. De capsule kan kantelen in het water. De vroegere capsules hadden ballonnen en opblaasbare kragen om dat te voorkomen. Een van de eerste Mercury-capsules zonk nadat een luik onbedoeld was losgesprongen. De astronaut met een vollopend ruimtepak in het water kon net op tijd worden gered.

En dan is er nog het risico dat haaien in de buurt komen, zegt Van der Lande. "Je zag bij die vroegere landingen altijd een speciale vloeistof tegen de haaien in het water rond de capsule." Daarover hoeven Behnken en Hurley zich vanavond in ieder geval geen zorgen te maken; de capsule wordt compleet met astronauten op het dek van een bergingsschip getakeld. Pas aan boord van het schip gaat het luik open.

Ruimtetoerisme

Naast SpaceX ontwikkelt ook Boeing een nieuwe ruimtecapsule voor het vervoer van astronauten naar het ISS, de CST-100 Starliner. Die landt na een reis in de ruimte niet in zee, maar op een zandvlakte in de staat New Mexico.

In de toekomst zullen alle bemande landingen met commerciële ruimteschepen op het land plaatsvinden, verwacht Van der Lande. Ook die van SpaceX. "Deze Crew Dragon is een tussenstap. Deze bedrijven willen zich ook gaan richten op ruimtetoerisme en als je dat commercieel interessant wil maken, wil je niet dat gedoe met bergingsschepen en bootjes. Dan wil je een soort lijndienst waarbij een teruggekeerd ruimteschip zo snel mogelijk weer de ruimte in kan."