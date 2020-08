'Wij gaan goed om met het milieu', zeggen Braziliaanse boeren na Amazonekritiek

Marcelo Brito, voorzitter van de agrarische belangenvereniging Abag, maakt zich zorgen over de ontwikkelingen. "De boodschap van de internationale investeerders is overgekomen. We moeten met concrete actie komen en de ontbossing tegengaan."

Brito hoopt op een positiever beeld van zijn sector. "De agribusiness is goed voor ruim 40 procent van onze export en bijna een kwart van het Braziliaanse bnp. Ook voor de rest van de wereld is de Braziliaanse boer belangrijk: wij voeden 1,3 miljard mensen", zegt hij trots.

Wetten voor natuurbehoud

Ook Marcelo Junqueira wil graag een positief beeld laten zien van zijn sector. "Kijk", zegt hij, terwijl hij het sap uit een manshoge rietstengel wringt. "Dat sap, daar maken we suiker van, of ethanol." Op de achtergrond oogst een gigantische machine het zoete gewas in rap tempo.

Junqueira neemt ons mee naar de Pardo-rivier, die door zijn land meandert. "Volgens de Braziliaanse Boswet moet je de oevers van waterbronnen bebost laten, of herbebossen. Dit stuk heb ik een jaar of vijftien geleden zelf herbebost", zegt hij terwijl we een strook bos inlopen. Een groep nieuwsgierige brulapen bekijkt ons vanuit de bomen.

"Dit is toch een enorm verschil met Europese landen en de VS, waar agrarische bedrijven zo ongeveer tot in het water komen", verzucht Junqueira. "Dit soort wetten zijn goed voor de natuur. Maar niemand heeft het over deze kant van het verhaal. De Braziliaan gaat goed om met het milieu, wij boeren zeker. Daar zouden we graag eens erkenning voor krijgen."

Brito beaamt dat de bestaande Braziliaanse wetten goed zijn voor het milieu. "We moeten ze wel beter toepassen", voegt hij eraan toe.