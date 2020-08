Verkiezingen Hongkong door veiligheidswet onder druk, 'maar dit is niet het einde'

Meerdere parlementskandidaten werden uitgesloten, activisten gearresteerd en de verkiezingen uitgesteld. Is het game over voor de oppositie in Hongkong? Allesbehalve, denkt politiek activist Gwyneth Ho. "Nee, zeker niet. De weg naar het parlement is misschien afgesneden, maar we zullen op zoek gaan naar nieuwe manieren om de strijd voort te zetten."

Afgelopen week kreeg ze bericht van de voorzitter van stembureau New Territories East; haar nominatie was ongeldig verklaard. Daarmee was Ho Kwai-lam, buiten Hongkong betere bekend als Gwyneth Ho, een van de in totaal twaalf verkiezingskandidaten die niet mocht verschijnen op de stembiljetten. Een record, volgens Ho niets anders dan een "puur politieke" beslissing. "Het enige doel achter alle acties van de overheid in Hongkong en in Peking is te voorkomen dat het democratische kamp de meerderheid pakt."

Correspondent Sjoerd den Daas sprak Ho op afstand. Ze blijft optimistisch, zie je in deze reportage: