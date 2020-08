Massale protesten in verre oosten van Rusland na arrestatie populaire gouverneur

Al vier weken demonstreren inwoners van Chabarovsk, een stad in het verre oosten van Rusland, tegen de almacht van de federale autoriteiten in Moskou. Vooral in het weekend zijn de protesten met tienduizenden deelnemers ongewoon massaal. Ook vandaag waren er zeker tienduizend demonstranten op de been.

De demonstraties begonnen een kleine maand geleden, na de arrestatie van de populaire gouverneur van de regio, Sergej Foergal. Samen met een aantal anderen wordt hij ervan verdacht in 2003 en 2004 betrokken te zijn bij de (poging tot) moord op een aantal handelaren in oud ijzer, een bedrijfstak waarin hij zelf destijds ook actief was. Daags na zijn arrestatie vloog de politie Foergal naar Moskou, 8000 kilometer en zeven tijdzones naar het westen. President Poetin ontnam hem zijn gouverneurschap.