Duizenden Russen demonstreren voor vrijlating populaire gouverneur

Duizenden Russen hebben in de regio Chabarovsk gedemonstreerd voor de vrijlating van hun gouverneur, Sergej Foergal. Ook eisten ze het aftreden van president Poetin.

Foergal werd donderdag opgepakt. Hij zou in de periode 2005-2006 zeker twee zakenmensen hebben laten vermoorden en opdracht hebben gegeven voor nog een moord. Hij is voor verhoor overgevlogen naar Moskou en zit nog zeker twee maanden vast. Hij zegt dat hij onschuldig is.

De 50-jarige Foergal was in de periode dat de moorden werden gepleegd handelaar in hout en oud ijzer. Pas later ging hij in de politiek. In 2018 wist hij bij regionale verkiezingen de kandidaat te verslaan van Verenigd Rusland, de partij van president Poetin.

De demonstraties zijn vreedzaam verlopen. Foergals woordvoerder dankte de deelnemers. "We weten zeker dat jullie worden gehoord."