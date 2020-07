Ellen DeGeneres zegt sorry voor onveilige werksfeer, 'leiding wordt vervangen'

De Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres heeft zich verontschuldigd voor de onveilige werksfeer op haar redactie en in de studio. In een brief aan het personeel, die in handen is van Variety, zegt de comedian sorry tegen iedereen die geen goede ervaringen met haar programma heeft.

Producent Warner Bros heeft een intern onderzoek aangekondigd naar het werkklimaat bij DeGeneres. Volgens de BBC worden meerdere medewerkers ontslagen omdat er "tekortkomingen in het management" zijn aangetoond. Variety schrijft dat een uitvoerend producent per direct op straat is gezet.

DeGeneres ligt al enkele weken onder vuur omdat er achter de schermen van haar programma sprake zou zijn van stelselmatig racisme, intimidatie en een "verziekte sfeer". De Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed sprak meerdere (voormalige) werknemers over haar manier van werken. Zo zou een medewerker zijn ontslagen omdat hij vrije dagen had opgenomen om een begrafenis van een familielid bij te wonen.

De populaire The Ellen DeGeneres Show is sinds 2003 op de buis. In Nederland zendt RTL het praatprogramma uit. In januari was de Nederlandse youtuber NikkieTutorials te gast in de talkshow om te praten over haar coming out als transgender. Na afloop keek ook zij met weinig plezier terug op het optreden. Zo zou DeGeneres zich vooraf niet hebben voorgesteld.

Plek van vreugde

Ook verschillende leidinggevenden bij de talkshow werden in artikelen van Buzzfeed onder vuur genomen. In haar brief schrijft DeGeneres dat ze vertrouwde op hen, maar zich er nu actiever voor wil inzetten dat iedereen zich veilig voelt.

In haar brief gaat de presentator terug naar het begin van haar talkshow. "Op de eerste dag zei ik tegen iedereen dat mijn show een bron van vreugde zou zijn. Iedereen zou altijd met respect worden behandeld. Het doet me verdriet dat dat niet is gelukt."

Verderop in de brief benadrukt DeGeneres dat ze haar populariteit te danken heeft aan al haar medewerkers. Zij hoopt het succes na de coronacrisis te kunnen hervatten en iedereen weer te zien.