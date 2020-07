Engeland trekt teugels aan: vaker mondkapjes dragen en geen versoepelingen

Vanwege een toename van het aantal besmettingen worden in Engeland extra maatregelen getroffen tegen verspreiding van het coronavirus. Ook worden aangekondigde versoepelingen uitgesteld, heeft premier Johnson gezegd op een persconferentie.

Vanaf 8 augustus is een mondkapje of andere gezichtsbedekking verplicht in bioscopen, gebedshuizen, musea en andere kunstinstellingen. Nu is dat al verplicht in het openbaar vervoer en in winkels. Komende maandag zouden onder meer casino's en bowlingcentra weer open mogen, maar dat gaat niet door. Ook door bruiloften en sportwedstrijden met een beperkt aantal toeschouwers gaat voorlopig een streep.

Johnson maakte duidelijk dat er in het land nieuwe uitbraken zijn. "Ik heb eerder gezegd dat we niet zouden nalaten om op de rem te trappen als de cijfers ook maar een klein beetje in de verkeerde richting gaan. We zien nu een waarschuwingslampje branden op het dashboard."

Medisch adviseurs van de Britse regering zeggen dat ze er niet zeker van zijn dat het reproductiegetal nog onder de 1 ligt in Engeland. Een getal boven 1 betekent dat het virus zich verder verspreidt. Van een "tweede golf" zou nog geen sprake zijn.

Sociaal contact

Sinds donderdagavond zijn in het noorden van Engeland extra strenge maatregelen van kracht. In het grootstedelijke gebied rond Manchester is een grote uitbraak. Leden van verschillende huishoudens mogen daar niet meer bij elkaar op bezoek, tenzij ze buiten afspreken. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, vinden de meeste besmettingen tussen huishoudens plaats.

"Een van de naarste dingen aan dit virus is dat het opleeft door het sociale contact dat het leven juist de moeite waard maakt", zei Hancock tegen de BBC.