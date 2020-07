Offerfeest op afstand: 'De gebedsmatjes liggen op anderhalve meter afstand'

Ook maakt hij zich zorgen over de gebedsdiensten. "Veel mensen gaan het gebed bijwonen in de moskee", zegt Bouharrou. "Het is aan elke moskee zelf om te beslissen of ze open gaan voor het gebed vrijdag." Hij benadrukt het belang van het nemen van maatregelen: "Desinfectiemiddel bij de ingang, stickers op de grond, en eigen matjes meenemen."

Andere moskeeën besloten vanwege de drukte hun deuren voor gebed te sluiten. Zoals meer dan tien moskeeën die zijn aangesloten bij de Vereniging van Marokkaanse Moskeeën Zuid-Nederland. In een nieuwsbrief noemen zij het aantal besmettingen in de moslimgemeenschap 'zorgwekkend'. "Wij achten het zeer aannemelijk dat moskeebezoekers, na het gebed, elkaar de handen zullen schudden of omhelzen", schrijft de vereniging.

Ritueel slachten

Niet alleen afstand is een punt van discussie dit Offerfeest, ook over de slachterijen wordt discussie gevoerd. Verdoofd of onverdoofd slachten maakt namelijk uit voor de coronaregels, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een dierenarts kan afstand houden bij verdoofd slachten, en bij onverdoofd niet. Onder meer om die reden verbood de NVWA acht slachterijen om te slachten in aanloop naar het islamitische feest. Afgelopen dinsdag werden de plannen van twee slachterijen alsnog goedgekeurd.

Ook wordt er gewaarschuwd voor drukte bij rituele slachterijen, waar veel moslims na het gebed met familie en kinderen naartoe gaan, om daar de slacht te bekijken. "Men moet niet massaal naar de slachterij gaan. Dat kan nu niet", zegt voorzitter Köktas, van het CMO, de koepel van moslimorganisaties. "Ze kunnen alleen langs de slachterij om het op te halen."