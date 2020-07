Experimenteren met mondkapjesplicht, wat staat ons te wachten?

Kun je een boete krijgen?

Nee. En als er toch boetes worden uitgeschreven zijn die makkelijk aan te vechten. Volgens Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden is de mondkapjesplicht in strijd met artikel 10 van de Nederlandse Grondwet (het recht op persoonlijke levenssfeer). "Die wettelijke onderbouwing is wel geregeld in het voorstel voor de coronawet, die nu bij de Tweede Kamer ligt. Mocht dat een wet worden treedt deze op zijn vroegst pas op 1 oktober in werking."

Of en hoe gemeenten tot die tijd gaan handhaven is niet duidelijk. Mogelijk worden mensen alleen geadviseerd door medewerkers van de gemeente om mondkapjes te dragen of hopen gemeenten dat burgers elkaar erop zullen aanspreken.

De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer heeft overigens wel een wettelijke onderbouwing: de Wet personenvervoer. Daarin staat dat reizigers bepaalde aanwijzingen van het vervoerbedrijf moeten opvolgen.