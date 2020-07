Klant is terug in de winkelstraat, (verplicht) mondkapje doet intrede

In het openbaar vervoer en in het vliegtuig moet het al: een mondkapje dragen. Omdat het op straat en in openbare ruimtes drukker wordt en het aantal coronabesmettingen stijgt, ziet het ernaar uit dat mondkapjes verplicht worden op meer plekken in Nederland.

Winkeliers in de Kalverstraat en op de Heiligeweg, in het centrum van Amsterdam, willen graag dat het publiek mondkapjes gaat dragen. Dat is naar Duits voorbeeld, want daar is een mondkapje in winkels al een tijdje verplicht. Ook in België en Frankrijk moeten mensen nu in winkels een mondkapje dragen.

"Liever niet natuurlijk, maar we zien geen andere optie meer", zegt straatmanager van de Kalverstraat Pauline Buurma, die namens de ondernemers spreekt. "Anders komt het voorstel uit de gemeente om de straat gedeeltelijk of helemaal af te sluiten bij drukte en dat zou enorme financiële schade opleveren voor de winkeliers."

Het wordt lastiger om de anderhalve meter te handhaven, vertelt Buurma: