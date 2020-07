Moederbedrijf van Steps vraagt in België faillissement aan

Het Vlaamse modebedrijf FNG heeft faillissement aangevraagd. Onder meer de modeketens Miss Etam, Claudia Sträter en Steps vallen onder dit bedrijf. Voor de Nederlandse vennootschappen is uitstel van betaling aangevraagd.

Het bedrijf heeft nog geprobeerd om extra geld te krijgen van de banken, maar dat is niet gelukt. De banken hebben daarna sommige uitstaande kredieten opgeëist en bankrekeningen geblokkeerd, schrijft het bedrijf in een persbericht. Daarom hebben meerdere vennootschappen van FNG niet meer genoeg geld om de rekeningen te betalen.

Het bedrijf hoopt dat dit niet het einde betekent van de volledige activiteit van de groep, schrijft FNG. Bij het bedrijf werken in totaal 3000 mensen, voornamelijk in Nederland en België. Wat er met hen gaat gebeuren is nog onduidelijk.

In juni kondigde het bedrijf een reorganisatie aan. 47 winkels in België zouden sluiten, en 25 procent van het personeelsbestand in België, ruim 280 medewerkers, zou ontslagen worden.

De problemen bij FNG bestonden al voor de coronacrisis. In januari dit jaar werd bekend dat alle kledingwinkels van de keten Promiss en het merendeel van de Steps-winkels in het voorjaar zouden sluiten. Online zou de verkoop nog wel doorgaan. Dat was onderdeel van de strategie, zei FNG destijds.