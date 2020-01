Kledingwinkels Steps en Promiss in voorjaar dicht

Alle kledingwinkels van de keten Promiss en het merendeel van de Steps-winkels gaan dit voorjaar dicht. Het Belgische moederbedrijf FNG van de damesmodeketens heeft dat laten weten. Het bedrijf gaat de kleding van beide merken nog wel online verkopen.

Promiss is een keten voor vrouwen van boven de 40 en heeft volgens de eigen website nu veertien winkels in Nederland en België. Steps, dat zich ook richt op jongere vrouwen, heeft 48 winkels. Daarvan sluiten er komend voorjaar 38.

Op dit moment zijn de digitale verkoopkanalen van beide ketens al goed voor meer dan de helft van de omzet. Dat wil FNG uitbouwen en bij die strategie horen aanzienlijk minder fysieke winkels, stelt het bedrijf in een persbericht. De kleding van Steps en Promiss blijft te koop via de eigen webshops en via online aanbieders als Zalando en Wehkamp.

Bij de getroffen winkels werken in totaal 108 vaste werknemers en 126 mensen met een tijdelijk contract. Voor ongeveer de helft van de vaste mensen is waarschijnlijk plek bij andere ketens van FNG in Nederland, zoals Miss Etam en Claudia Sträter.