Shell en Eneco bouwen groot windmolenpark op de Noordzee

Het Deense energiebedrijf Orsted was ook in de race voor het windpark in het gebied Hollandse Kust (noord), maar is het dus niet geworden.

Het ministerie van Economische Zaken zegt dat bij het beoordelen van de aanvragen ook gekeken is naar het gebruik van innovatieve toepassingen. Shell en Eneco willen met elektriciteit van het windpark waterstof produceren in een fabriek op de Tweede Maasvlakte. Die waterstof wordt vervolgens gebruikt om productieprocessen bij de Shell-raffinaderij in Pernis te verduurzamen.