'Niemand begrijpt waarom er weer een grens voor noodhulp naar Syrië gesloten is'

Bab al Hawa, de enige overgebleven grensovergang, kan onmogelijk de toegangspoort zijn voor alle hulp die in het gebied nodig is. Jackson: "Zoveel trucks kunnen ze niet aan. Bovendien is de route van Idlib naar Noord-Aleppo lang en zijn de wegen slecht. De trucks moeten een frontlinie over omdat verschillende groeperingen daar de dienst uitmaken. Het zal dus veel duurder worden en het brengt voor hulpverleners allerlei risico's met zich. Voedsel en medicijnen zullen nu simpelweg veel minder mensen bereiken, terwijl corona nu een grote zorg is", zegt ze. "De nood is groter dan ooit nu de eerste besmettingsgevallen zijn bevestigd."

Voor internationale hulporganisaties en de VN is Syrië altijd al een ingewikkelde plek geweest om te werken. "Maar het wordt alsmaar moeilijker. Mensen zijn intern op de vlucht, er is veel geweld en er zijn allerlei verschillende partijen", zegt Matthew Hemsley van Oxfam in Damascus. "En het sluiten van de grens is nog weer een extra klap in het gezicht van deze kwetsbare mensen."