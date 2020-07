Veto Rusland en China houdt voortzetting noodhulp Noord-Syrië tegen

Een veto van Rusland en China heeft een streep gezet door de verlening van de humanitaire hulp aan Syrië vanuit Turkije. De toestemming daarvoor liep vrijdag af. De westerse leden van de VN-Veiligheidsraad willen langer noodhulp blijven leveren aan miljoenen Syriërs via twee grensovergangen in het noordoosten van het land.

Het voorstel om de verbindingsroutes over de Turks-Syrische grens open te houden, werd woensdag ook al geblokkeerd door de Russische en Chinese afgevaardigden. Zij vinden één grensovergang voor dat doel genoeg en stellen dat de mensen in het bewuste gebied ook kunnen worden geholpen vanuit andere delen van Syrië. De andere dertien leden van de raad stemden wel in met de resolutie. Volgens diplomaten is het voor de noodhulp noodzakelijk om twee grensovergangen open te houden.

Bijna drie miljoen mensen dreigen nu de noodhulp in noord-Syrië te verliezen. Het is de vraag hoe het verder moet. Ten grondslag aan het conflict in de regio ligt een politiek steekspel, zei Reinoud Leenders, professor Midden-Oosten aan het King's College in Londen gisteren in het NOS Radio 1 Journaal. "De Russen vinden samen met het Syrische regime dat ze de oorlog hebben gewonnen en dat het tijd is dat de internationale gemeenschap de soevereiniteit van de Syrische staat erkent. Volgens hen moet de toegang tot hulpgoederen worden verleend via Damascus en niet via de Turkse grens."

Alternatieven

De hulpcampagne wordt gefinancierd door het Westen, waaronder Nederland. "Er zijn nu alternatieven. Het is niet nodig om toestemming te hebben van de Veiligheidsraad", zegt Leenders. "Die grensposten worden niet door het regime gecontroleerd, maar door de Turken. Daarnaast kan het Westen ook hulpgoederen sturen die niet via de VN gaan, maar via andere humanitaire organisaties."