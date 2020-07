Zeldzame vissoort gevonden bij de Haringvlietsluizen

Onderzoekers van Rijkswaterstaat hebben bij de Haringvlietsluizen een bijzondere vondst gedaan. Daar vingen zij meerdere volwassen elften, een vissoort waarvan werd gedacht dat deze in de Rijn was uitgestorven.

"Het is heel bijzonder", zegt ecoloog André Breukelaar tegen regionale omroep Rijnmond. "De elft is al langere tijd verdwenen uit Nederland en paait ook niet hier, maar in Duitsland. Daar is sinds begin deze eeuw veel inspanning gedaan om de elft terug te krijgen. Leuk dat we nu kunnen zien dat dat effect heeft."

De elft is een haringachtige trekvis die veel voorkwam in de Rijn, Maas en IJssel. De vissoort leeft voornamelijk in zee. In het voorjaar trekken volwassen elften naar de rivieren om zich voort te planten. Door onder meer de aanleg van stuwen en sluizen verdween de elft begin twintigste eeuw uit Nederland, België en Duitsland.

Onderzoek

De onderzoekers vingen de twee elften in zogeheten zalmsteken. "We hebben een experiment lopen om te kijken hoe zalm en zeeforellen de Haringvlietdam passeren", legt Breukelaar uit. Sinds begin vorig jaar staan de Haringvlietsluizen op een kier. Door de sluizen regelmatig op een kier te zetten, kunnen bepaalde vissoorten het Haringvliet en het rivierengebied erachter bereiken om daar te paaien.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt onderzoek gedaan naar de migratie van trekvissen in de Rijn. Daarbij wordt gevist op soorten als de zeeforel en de zalm. Gevangen dieren krijgen een zender en worden daarna weer uitgezet.

De elften werden bij toeval ontdekt tijdens dat onderzoek. Wat dat betekent voor de visstand van de soort, is lastig te zeggen. "We kunnen in ieder geval niet zo efficiënt vissen dat wij ze er allemaal uit hebben gevist, dus er zitten er vast nog meer", aldus Breukelaar.