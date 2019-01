Schuif Haringvlietsluizen gaat voor het eerst een stukje open

Woensdag gaan de Haringvlietsluizen in de Haringvlietdam bij opkomend tij voor het eerst op een kier. Dat is het gevolg van het Kierbesluit, het kabinetsbesluit uit 2013 om de sluizen geregeld een klein stukje open te zetten. Zout zeewater kan dan het zoete Haringvliet binnenstromen, zodat vissen als zalm en zeeforel daar kunnen paaien.

Officieel werd het Kierbesluit in november door minister Van Nieuwenhuizen in werking gesteld, maar vanwege de lage rivierwaterstand bleven de zeventien sluizen nog dicht. Nu is het waterpeil hoog genoeg. Woensdagochtend gaat daarom bij vloed één schuif gedeeltelijk open.

De Haringvlietdam is een onderdeel van de Deltawerken. Hij werd in 1971 voltooid. Het water in het Haringvliet is sindsdien verzoet. Afgesproken is dat het oostelijk deel van het Haringvliet zoet blijft. Dat is onder meer noodzakelijk voor de drinkwatervoorziening in het omringende gebied.