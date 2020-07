Burgemeester Oss: onafhankelijk onderzoek naar behandeling Arie den Dekker

Er komt een onderzoek naar hoe de driehoek van politie, justitie en de burgemeester in Oss is omgegaan met Arie den Dekker, die zichzelf gisteren voor het gemeentehuis in brand stak en aan zijn verwondingen overleed.

Wie dat gaat uitvoeren en wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar het zal worden gedaan door een onafhankelijke partij, zei burgemeester Buijs-Glaudemans op een persconferentie. "Ik vind dat mijn handelen dieper onderzocht moet worden dan het beantwoorden van vragen van journalisten en in de gemeenteraad."

Eerder vandaag sprak de burgemeester met de broer van de 54-jarige dakloze Den Dekker. Tegen Omroep Brabant zei die gisteren dat hij vindt dat de gemeente zijn broer aan het lijntje heeft gehouden.

Arie den Dekker meldde zich in 2018 bij de politie als getuige van een liquidatie. Daarna werd hij ernstig bedreigd. Zijn huis werd in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig jaar werd beëindigd. Het afgelopen jaar was hij in conflict met de gemeente Oss over onder meer woonruimte.

Poep en vis

Buijs-Glaudemans zegt dat de gemeente "kosten noch moeite gespaard" heeft om de dakloze Den Dekker te helpen, maar dat dat niet mocht baten. "We stellen wel grenzen aan gedrag."

"Als iemand zich willens en wetens niet aan de afspraken houdt, ligt mijn verantwoordelijkheid bij de andere inwoners", zei de burgemeester: