Den Dekker lag al jaren met de gemeente in de clinch, 'Oss is tekortgeschoten'

Na verschillende eerdere acties bij het gemeentehuis, stak hij zichzelf daar vandaag in brand. Later op de dag overleed Arie den Dekker aan zijn verwondingen. De 54-jarige man meldde zich in 2018 bij de politie als getuige van een liquidatie. Daarna werd hij ernstig bedreigd. Zijn huis werd in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig jaar werd beëindigd. Het afgelopen jaar was hij in conflict met de gemeente Oss over onder meer woonruimte.

"Het is vreselijk om te moeten constateren dat het niet gelukt is om deze man te helpen", zei burgemeester Buijs-Glaudemans vandaag in een videoreactie. "We zijn jarenlang met Openbaar Ministerie en politie bezig geweest om deze man te helpen. Om te zorgen dat hij geholpen werd. Dat heeft ontzettend veel tijd gekost. Dat heeft ontzettend veel inspanning van iedereen gekost; heeft heel veel geld gekost."

De NOS heeft op meerdere momenten vragen aan de burgemeester gesteld over onder meer over de manier waarop Den Dekker is begeleid en of de burgemeester vindt dat genoeg gedaan is om hem te helpen. Daar weigerde de gemeente Oss antwoord op te geven.

Bekijk het opgenomen statement van burgemeester Buijs-Glaudemans: