Eerst actrices en nu ook influencers: cel voor TikTok'ers in Egypte

Mai El-Sadany @maitelsadany

(1) Today, you'll find many tweeting #بعد_اذن_الاسرة_المصرية. They started at 1 pm (Cairo time) & will continue through the day to raise attention ahead of 2 expected verdicts this week for 3 Egyptian female TikTok users: Haneen Hosam & Mawada El-Adham (7/27) & Manar Samy (7/29).