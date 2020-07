Burgemeesters willen meer maatregelen, maar minister is de baas

Dan de mondkapjes, het andere hete hangijzer dat vandaag wordt besproken in het OMT. Het kabinet heeft de experts gevraagd om een nieuw advies over dit onderwerp. Ook hier geldt dat het lokale gezag niet over de maatregel gaat, maar er zijn in dit geval ook andere bezwaren. In NRC zeggen deskundigen dat het kabinet op korte termijn geen mondkapjesplicht kan invoeren, omdat de noodverordening waarin die moet worden opgenomen daar niet geschikt voor is.

Een mondkapjesplicht grijpt in op de persoonlijke levenssfeer van mensen, zegt Wim Voermans. "Dat is een grondrecht dat niet langdurig mag worden ingeperkt door een noodverordening. Je mag dat alleen doen als je het wettelijk hebt vastgelegd en de volksvertegenwoordiging er dus mee heeft ingestemd. Dat is bij een noodverordening niet het geval."