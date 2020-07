Strengere regels België; minder mensen in 'sociale bubbel' en op evenementen

Ook voor evenementen gelden nieuwe regels. Zo mogen er binnen nog maximaal honderd personen worden toegelaten, buiten is dat 200. Dat is een halvering ten opzichte van de huidige regels. Op evenementen worden mondmaskers verplicht. Organisatoren moeten bij een mogelijk risico besluiten het evenement te annuleren, zegt Wilmès.

Maximaal tien mensen

Op evenementen zoals familiebijeenkomsten en uitstapjes, mogen maximaal tien mensen samenkomen. Kinderen worden daarbij niet meegerekend. Een uitzondering is gemaakt voor onder meer zomerkampen. En voor sportlessen en bij welnesscentra geldt nu, net als in de horeca, een registratieplicht.

De maatregelen zijn ingevoerd vanwege de snelle stijging van het aantal besmettingen in België, met name onder jongeren en in de provincie Antwerpen. Die had de toegestane 'sociale bubbel' zaterdag al verkleind naar tien personen.

"We moeten voorzichtig blijven", zegt Wilmès. Lokale autoriteiten moeten volgens de premier "krachtig optreden" als de situatie verslechtert. "Ze hebben alle ruimte om in te grijpen", zei ze.