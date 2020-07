Vaker mondkapje op, minder afspreken: Antwerpen scherpt coronaregels aan

Over het nieuwe pakket maatregelen zegt Van Ranst: "Het zijn onnatuurlijke regeltjes, die voor een groot deel nattevingerwerk zijn." Het lijkt vooral een signaal en een alternatief voor de 'softe' regionale lockdown, die het stadsbestuur absoluut wil vermijden. "Ik denk dat men dit een kans wil geven. Maar ik heb er geen enkele twijfel over dat als de cijfers de hoogte in blijven gaan, er extra maatregelen nodig zijn."

Volgens de laatste cijfers kwamen er in de provincie Antwerpen in een week 497 bevestigde besmettingen bij. Ter vergelijking: de provincie West-Vlaanderen staat met 164 gevallen op de tweede plek.

Vanwege de oplopende cijfers gaat de Nationale Veiligheidsraad maandag om de tafel. Correspondent Sander van Hoorn denkt dat de landelijke autoriteiten de lijn van Antwerpen zullen volgen. "Vooral omdat Van Ranst dat ook bepleit heeft en de regering tot nu die richtlijnen opgevolgd heeft."

Mondkapjesplicht langs de kust

Op meerdere plekken in het land houden burgemeesters al strengere regels aan dan landelijk het geval is. Langs een groot deel van de kust is het vanaf maandagmorgen verplicht overal in openbare ruimte een mondkapje te dragen, met uitzondering van het strand en natuurgebieden.

Sinds vandaag is het sowieso op markten, in winkels, het ov en in de horeca in België verplicht een mondmasker op te doen. Daarnaast moeten restaurant- en cafébezoekers hun contactgegevens achterlaten, zodat ze makkelijker getraceerd kunnen worden als er iemand besmet blijkt.

Volgens de officiële statistieken zijn sinds het begin van de uitbraak zeker 65.000 inwoners van België besmet geraakt. Ruim 9800 bevestigde coronapatiënten zijn overleden. Het overgrote deel van de patiënten wordt als hersteld beschouwd. Maar in diverse landen is gebleken dat veel ex-patiënten last houden van klachten.