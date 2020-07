Gespannen relatie China-VS: 'Dit is een nieuw dieptepunt'

De Verenigde Staten hebben na de sluiting van dit consulaat nog vier consulaten verspreid over het land en een in Hongkong, plus een ambassade in de Chinese hoofdstad. Het consulaat in Chengdu bediende het westelijke binnenland van China, waaronder de regio Tibet. Den Daas: "Het vormde de oren en ogen van het Amerikaanse diplomatieke netwerk richting Tibet en Xinjiang, verder in het westen van het land."

Dieptepunt in relatie VS-China

Frans-Paul van der Putten, China-deskundige van Instituut Clingendael bestempelde de verhoudingen een week geleden als "het grootste dieptepunt in de relatie tussen de VS en China, sinds het begin van de diplomatieke betrekkingen in de jaren 70".

Maar waarom bereiken die betrekkingen juist nu zo'n dieptepunt? Volgens Den Daas is er sprake van een perfect storm: "Het China van Xi toonde zich de laatste jaren sowieso al zelfverzekerder, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Al sinds zijn aantreden in 2017 stelt Trump zich spijkerhard op tegen de Chinezen, en nemen de spanningen op alle fronten toe: van handel tot technologie tot ideologie. Onder meer de coronacrisis en 'Hongkong' hebben die ruzie nog verder op het spits gedreven."

Oog om oog, tand om tand

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de oplopende spanningen aan de Amerikanen te wijten. "De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de VS", aldus Peking. De Verenigde Staten daarentegen zeggen dat het reageert op de houding van China. "China is in eigen land tirannieker en treedt wereldwijd harder op tegen vrijheid. President Trump zegt: het is genoeg", aldus minister Pompeo van Buitenlandse Zaken op een persconferentie.

Volgens Den Daas kon China niet anders dan reageren op de sluiting van het consulaat in Houston en de beschuldiging van spionage. "Het is oog om oog, tand om tand. China moet reageren, ook om voor eigen publiek de rug recht te houden. Dat is echt de enige reden waarom ze nu het consulaat in Chengdu sluiten."