VS: Chinees consulaat Houston was spionagebolwerk

Het inmiddels gesloten Chinese consulaat in de stad Houston was volgens Amerikaanse functionarissen een van de ergste spionagebolwerken van China in de VS. De activiteiten op de diplomatieke missie gingen volgens de VS alle perken te buiten.

De Amerikaanse autoriteiten lieten het consulaat in Houston dinsdag weten dat het dicht moest. China reageerde woedend en sprak van een politieke provocatie. De Chinezen sloegen vandaag terug en eisten de sluiting van het Amerikaanse consulaat in de Chinese stad Chengdu.

Spionage voor coronavaccin

Tegen journalisten suggereerde een hooggeplaatste functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat medewerkers van het consulaat in Houston stiekem probeerden informatie te bemachtigen over een coronavaccin. In Houston en omgeving zitten veel medische bedrijven en instellingen en op de campus van de University of Texas wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een coronavaccin.

Het ministerie van Justitie verklaarde dat het inmiddels wel bekend is dat consulaten en ambassades gebruikt worden voor inlichtingenwerk. "Maar sommige activiteiten hier gingen echt te ver", zei een woordvoerder. "Op een bepaald moment moet je zeggen: 'genoeg is genoeg', en dan beslis je waar het het ergst is."

China stelt dat het sluiten van het consulaat in strijd is met de internationale normen en regels. "De maatregel die wij hebben genomen is een legitieme en noodzakelijke reactie", reageerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een Chinese regeringswoordvoerder noemde de uitingen van de Amerikanen "kwaadaardige laster" en de sluiting van het consulaat "onredelijk".

Relatie onder druk

De relatie tussen China en de Verenigde Staten is de laatste jaren ernstig bekoeld. President Trump verwijt China laks te hebben gereageerd op het coronavirus. Ook zijn de twee landen verwikkeld in een diepgaand handelsconflict.

Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken heeft de Chinezen beschuldigd van het stelen van Amerikaans en Europees intellectueel eigendom. Dat zou volgens hem kunnen leiden tot het verlies van honderdduizenden banen. "Als we nu buigen, zullen onze kleinkinderen overgeleverd zijn aan de Communistische Partij", zei hij.