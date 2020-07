'Vrijwilliger kathedraal Nantes weer opgepakt en aangeklaagd voor brandstichting'

De man die vorige week werd opgepakt en later weer is vrijgelaten na de brand in de kathedraal van Nantes, is opnieuw gearresteerd. Dagblad Le Monde meldt dat de 39-jarige verdachte, een man uit Rwanda die als vrijwilliger voor het bisdom werkte, is aangeklaagd voor brandstichting.

De krant schrijft dat hij eerder ontkende dat hij iets te maken had met de brand, maar dat hij later tegenover de rechter-commissaris toegaf dat hij drie branden heeft aangestoken in de kerk. Officier van justitie Pierre Sennès bevestigt bij Le Monde dat de man inderdaad heeft bekend. Wat zijn motief was, is nog altijd niet duidelijk.

De verdachte zit in voorlopige hechtenis. Hij riskeert een gevangenisstraf van tien jaar en een boete van 150.000 euro. Zijn advocaat zegt dat hij spijt heeft en dat hij meewerkt met het onderzoek.

Geen sporen van braak

Toen de man vorige week voor het eerst werd opgepakt, zei de officier van justitie nog dat dat een normale procedure was. Hij vond het toen nog voorbarig om de vrijwilliger als verdachte aan te wijzen. De minister van Binnenlandse Zaken zei later dat niets wijst op een strafbaar feit, maar dat wordt nu dus weersproken door de verdachte zelf en het OM.

Uit onderzoek is tot nu toe gebleken dat het vuur in drie verschillende delen van de kerk is uitgebroken, wat overeenkomt met de verklaring van de verdachte. Er zijn geen sporen van braak gevonden. De vrijwilliger was op de avond van de brand verantwoordelijk voor het afsluiten van de kerk.

Bij de brand is het beroemde orgel van de kathedraal verwoest. Dat dateerde uit 1621 en heeft de Franse Revolutie en de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd. Verder gingen waardevolle kunstwerken, waaronder een schilderij van Hippolyte Flandrin uit de negentiende eeuw, verloren bij de brand.