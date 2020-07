Man die werd opgepakt na brand kathedraal Nantes vrijgelaten

De man die zaterdag was opgepakt in verband met de brand in de kathedraal van Nantes is vrijgelaten, melden Franse media.

De 39-jarige man uit Rwanda was geen verdachte in de zaak maar werd alleen gehoord. De openbaar aanklager zei zaterdagmiddag al dat er nog geen conclusies konden worden getrokken over de rol van de man en riep op tot de grootste voorzichtigheid.

De man werkt als vrijwilliger voor het bisdom en was vrijdagavond verantwoordelijk voor de sluiting van de kathedraal.

Justitie in Nantes gaat ervan uit dat de brand is aangestoken, aangezien het vuur op drie plaatsen in de kerk is uitgebroken.