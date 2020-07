Coronagezant: nu ingrijpen om nieuwe lockdown te voorkomen

Feike Sijbesma, de speciaal coronagezant van het kabinet, maakt zich zorgen over een mogelijke tweede coronagolf. In NRC zegt de oud-topman van DSM dat hij wil dat het kabinet ingrijpt om een nieuwe lockdown te voorkomen. "We houden bijna geen afstand meer, over mondkapjes is onduidelijkheid en we laten ons heel weinig testen. Het gaat niet goed", zegt hij in de krant.

Ook ziet hij parallellen met het begin van de uitbraak. "We zagen het in februari niet aankomen, zelfs niet toen het er echt aankwam. Dat zie je nu weer. We vragen ons opnieuw af of sommige maatregelen, zoals een mondkapjesplicht, wel proportioneel zijn. Maar stevige acties nu zijn beter dan later weer een lockdown. Dat is economisch veel verstorender."

Sijbesma vindt dat het kabinet te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan over het nut van mondkapjes. "Ik ben blij dat het kabinet en het OMT (Outbreak Management Team, red.) nu bij elkaar gaan zitten. Laat ze hierover een duidelijk besluit nemen. Anders creëer je bij de mensen vrijblijvendheid en onduidelijkheid", citeert de krant de vrijwillige corona-adviseur van het kabinet.

Koopmans: verplichten mondkapjes lost weinig op

Experts in verschillende disciplines van de zorg pleitten eerder deze week al bij het kabinet voor nieuwe coronamaatregelen om een tweede golf van besmettingen te voorkomen.

Marion Koopmans, viroloog en lid van het OMT, zegt in het AD dat ze twijfelt over maatregelen als het verplichten van mondkapjes. "Het verplichten van mondkapjes is een ingrijpende maatregel die weinig oplost en als je pech hebt juist averechts werkt."

Volgens Koopmans heeft de overheid al een heel pakket aan maatregelen genomen: "Maar om die te laten werken zijn we afhankelijk van de bereidheid van mensen om zich aan de adviezen te houden. Dáár moeten we wat mee."

Ook volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is er op dit moment geen aanleiding om maatregelen te nemen: "We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en ook niet op de intensive cares. Maar we moeten wel op onze hoede zijn", zegt hij tegen Omroep Zeeland. Volgens Gommers neemt het aantal besmette mensen toe, omdat er meer wordt getest.

Vaccin

Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië al een deal met farmaceut AstraZeneca over een vaccin van de universiteit van Oxford. De eerste tests daarmee waren veelbelovend, werd deze week bekend. Als dat vaccin blijkt te werken, krijgt Nederland eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste doses geleverd. Sijbesma hoopt dan "binnen één à twee maanden" alle Nederlanders te vaccineren.

Wel zegt de coronagezant in NRC dat het tempo van de onderhandelingen van de Europese Unie over een potentieel coronavaccin hem enige zorgen baart. Zo hebben de VS, het Verenigd Koninkrijk en China al deals met vaccinproducenten en de EU nog niet.

Nederland onderhandelt ook in EU-verband voor het geval dat het Oxford-vaccin niet succesvol blijkt. "Het is altijd lastig als je met meer landen tegelijk onderhandelt, maar het is tijd dat we nu als Europa laten zien dat we ook snelheid kunnen maken", zegt hij.