Geen vliegtuig stijgt hier op, toch doet Twente Airport goede zaken

Verscholen achter de mais, vlak boven Enschede, landde vrijdag de laatste van zes Boeings 747-400 van Lufthansa op Twente Airport, een voormalige luchtmachtbasis. Niet om later weer op te stijgen, maar om tijdelijk te worden geparkeerd en onderhouden. Er wordt namelijk nog altijd fors minder gevlogen door de coronacrisis.

De internationaal hard getroffen vliegindustrie krabbelt langzaam weer op, maar experts verwachten dat het nog jaren duurt voor de sector terug is op het oude niveau. Ondertussen zijn er nog net zoveel vliegtuigen als pre corona - en die moeten ergens staan. Zoals de Boeings van Lufthansa, die niet langer op de landingsbaan van Frankfurt konden blijven staan.

Drukker dan normaal

Dat dat parkeren nu in Twente gebeurt, is best bijzonder. Wereldwijd kan dat namelijk maar op een paar plekken, zegt luchtvaartexpert Joris Melkert. "Met name in droge hete gebieden, in Spanje bijvoorbeeld of in Tuscon, Arizona. Nu er meer vliegtuigen zijn die je even kwijt moet, moet er ruimte worden gevonden. Twente Airport kan de keuze zijn omdat daar nog plek is. En het is dicht bij huis, dus makkelijker om er personeel naartoe te sturen."

In 2008 werd het militaire vliegveld Twente gesloten. In 2017 ging het weer open, op bescheiden schaal, voor onder meer zakenvliegtuigen. Het lukte gedurende al die jaren niet om er een commerciële en rendabele luchthaven van te maken.

Nu, dankzij het parkeren en onderhouden van vliegtuigen, zegt het bedrijf voor het eerst in zijn bestaan geld te gaan verdienen. Met een maandelijkse stallingsprijs van 10.000 euro per maand voor een groot vliegtuig, is dit nieuwe verdienmodel dus lucratief.