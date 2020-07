Kabinet gaat OMT om advies mondkapjes vragen

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) om advies vragen over het gebruik van mondkapjes. Dat zei Minister Grapperhaus van Jusititie en Veiligheid na overleg met de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls.

Het kabinet benadrukt dat wetenschappelijk niet is aangetoond dat mondkapjes beter werken en dat ze niet in de plaats van andere maatregelen kunnen komen.

Een Kamermeerderheid vroeg het kabinet om een nieuw OMT-advies over mondkapjes, nu de meningen van wetenschappers zo uiteenlopen en burgemeesters ook niet op één lijn zitten over te nemen maatregelen.

Experts in verschillende disciplines van de zorg adviseren het kabinet ook dat mondkapjes in contactberoepen binnen moeten worden ingevoerd. In een brief die in handen is van Nieuwsuur adviseren ze het kabinet binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen te nemen om een tweede golf van coronabesmettingen te voorkomen. Er zal vanmiddag op het ministerie van Volksgezondheid een gesprek met deze deskundigen plaatsvinden.

Grapperhaus benadrukt dat het kabinet nu geen extra maatregelen neemt en roept iedereen opnieuw op zich echt aan de regels te houden: anderhalve meter afstand houden, hygiëne naleven en thuisblijven bij klachten.