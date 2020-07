Bruls: mondkapjesplicht in openbare ruimtes is niet reëel

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt het een onverstandig idee om op korte termijn een mondkapjesplicht in openbare ruimtes in te voeren. "De kern van ons beleid is afstand houden. Dat voorkomt besmettingen. Met een mondkapje op, loop je het risico dat de anderhalve meter afstand niet meer wordt nageleefd", zei Bruls in Spraakmakers op NPO Radio 1.

Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, wijkt daarmee af van de oproep van de burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Halsema (Amsterdam) om op meer plekken een mondkapjesplicht te overwegen. "Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar dit is niet iets wat breed wordt gedeeld in burgemeestersland."

Niet te handhaven

Bruls waarschuwt voor het te snel veranderen van de corona-aanpak. Het zal in dat geval "boetes regenen". "Als je nu een mondkapjesplicht invoert, leidt dat tot chaos. Ik kan niet garanderen dat mijn mensen dat goed kunnen handhaven", zegt Bruls. "Laten we reëel wezen: gaan mensen in de kroeg of thuis bij een feestje een mondkapje dragen?"

Daarnaast wijst hij erop dat er geen eenduidig wetenschappelijk bewijs bestaat dat mondkapjes daadwerkelijk veiligheid bieden. "In landen waar het is ingevoerd, gaat het immers niet echt goed met de besmettingen."

Toch kan de burgemeester van Nijmegen een enkel voordeel van het dragen van een mondmasker bedenken. "Die dingen zijn zo irritant, dat ze het het bewustzijn over het coronavirus verhogen"

Mondkapje rukt op in Europa

Hij sluit niet uit dat in de toekomst een mondkapjesplicht wordt ingevoerd, maar daar zal "een goed verhaal vanuit de rijksoverheid" voor nodig zijn. Dat kan niet op korte termijn worden gerealiseerd, denkt Bruls.

In verschillende Europese landen is het dragen van een mondmasker in openbare gelegenheden inmiddels verplicht. Onder meer Frankrijk en België kennen de plicht om het gezicht te bedekken in afgesloten openbare ruimtes, zoals winkels, bioscopen en gebedshuizen.