'Hotels en vakantieparken weigerden geëvacueerde Nederlanders uit Wuhan'

Hotels en vakantieparken wilden de eerste groep geëvacueerde Nederlanders uit het Chinese Wuhan, die begin februari aankwamen op vliegbasis Eindhoven, niet opvangen. Ze waren bang voor imagoschade, meldt Omroep Brabant. De regionale omroep vroeg met een WOB-verzoek ruim 500 overheidsdocumenten op over het begin van de coronacrisis.

De circa tien parken en hotels waren bang om inkomsten mis te lopen als ze zouden meewerken. De angst bestond dat kamers, bungalows of caravans niet meer verhuurd konden worden, omdat "gezonde bezoekers het park zouden mijden".

Voor sommige parken kwam het verzoek van de gemeente Eindhoven om de reizigers op te vangen te laat. "Al onze huisjes waren al volgeboekt. Wij zijn maar een klein park", vertelt de beheerder van twee vakantieparken, die door de gemeente Eindhoven was benaderd voor de opvang. "Dan kun je het niet maken om gasten af te bellen."

Vorderen

Vijftien Nederlanders en twee Chinese partners werden begin februari geëvacueerd uit het door het coronavirus getroffen Wuhan. Om te controleren of zij besmet waren en zo anderen konden besmetten, kregen ze meteen een medische check. Ook moesten ze veertien dagen in quarantaine.

De gemeente Eindhoven ging op zoek naar een quarantainelocatie, maar op vrijdag 31 januari moest de gemeente concluderen dat het "ondanks verwoede pogingen" niet was gelukt. "Daarom heeft de gemeente Eindhoven besloten om de opdracht terug te geven aan het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum", zo staat in de documenten.

De gemeente Eindhoven was niet blij met de weigering. "Voor dat moment was het jammer, maar de ondernemers staan daarbij wel in hun in recht, het was immers een verzoek", laat de gemeente aan Omroep Brabant weten. De mogelijkheid om een park te vorderen vond de gemeente destijds "niet proportioneel".

Uiteindelijk kwam op het allerlaatste moment, op 2 februari om 00.48 uur, de bevestiging dat defensielocatie Huis ter Heide in Zeist akkoord was als quarantainelocatie voor de vijftien Nederlanders en twee Chinese partners. Zij kwamen diezelfde dag aan op vliegbasis Eindhoven.