Speciale campagne voor jongeren: RIVM wil gedrag veranderen, maar hoe?

Het RIVM zette bij een eerdere campagne al influencers in om jongeren te bereiken. Normaal plaatsen zij wat ze op een dag doen of delen gesponsord materiaal. Toen waren er plots tips van het RIVM te zien of werden hashtags als #stayhome gebruikt. Maar die campagne sloeg juist volledig de plank mis, zegt Muusse.

"Het idee dat je jonge influencers inzet om jonge mensen te bereiken is natuurlijk niet slecht. Doelgroepcommunicatie werkt beter dan Jaap van Dissel op Instagram uitleg laten geven." Maar waren deze influencers wel écht geïnteresseerd in de volksgezondheid? Muusse: "De ene dag deelden ze RIVM-tips over handen wassen, en de dag erna knuffelden ze iemand of gingen ze naar feestjes waar geen anderhalve meter afstand werd gehouden."

Influencers wekten daarbij het idee dat het leven weer normaal is. "En dat maakte de boodschap die ze moeten uitdragen ongeloofwaardig. Daardoor raakten jongeren in de war. Moesten ze nou wel afstand houden of konden ze gewoon naar een feestje?"

Sophie Milzink werkte ook mee met de campagne: