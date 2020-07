Branden De Bilt in nacht voor boerenprotest vermoedelijk aangestoken

De drie branden die dinsdagnacht uitbraken in gemeente De Bilt zijn vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de politie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

De branden vonden plaats in de nacht voor het boerenprotest in De Bilt. Volgens de politie is "op dit moment nog op geen enkele manier te zeggen of er een relatie is met de vermoedelijke brandstichtingen".

Rond 01.30 uur werd de eerste brand gemeld achter het gemeentehuis in Bilthoven. Een half uur later werd een tweede brand gemeld bij een voormalige kwekerij aan de achterzijde van het gemeentehuis, schrijft RTV Utrecht. Niet veel later brandde een tekstkar af nabij de Biltse Rading, die was neergezet voor het protest van boerenbeweging Farmers Defence Force (FDF). Bij de branden raakte niemand gewond.

Goed zichtbaar

Volgens de politie is het "heel goed mogelijk dat mensen iets gezien hebben" van de mogelijke brandstichtingen. "Het vond dan wel 's nachts plaats, maar het zijn in twee gevallen locaties die vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn." Ook is het volgens de politie mogelijk dat er over de brandstichtingen gepraat is.