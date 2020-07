Twee branden nabij hoofdkantoor RIVM in Bilthoven

Daarnaast brandde in het dorp een tekstkar af nabij de Biltse Rading, die was neergezet voor het protest van boerenbeweging Farmers Defence Force (FDF), later vandaag.

'Te vroeg' voor verband met protest

De politie benadrukt dat het te vroeg is om iets te zeggen over een mogelijk verband tussen de branden en het protest, maar zegt alle mogelijkheden te onderzoeken.

FDF heeft vandaag uitgeroepen tot landelijke actiedag, waarop wordt gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van de overheid. De beweging keert zich met name tegen het plan van landbouwminister Schouten om de hoeveelheid eiwitten in veevoer te verlagen. Het is de bedoeling om zo de stikstofuitstoot te verminderen, maar volgens de boeren lijden hun dieren daaronder.

Verbod op trekkerdemonstraties

De veiligheidsregio's Utrecht, Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek hebben voor vandaag een verbod ingesteld op demonstraties met landbouwvoertuigen. FDF heeft betogers opgeroepen met de auto naar Bilthoven te komen.

De demonstranten mogen niet naar het pand van het RIVM toe. Dat gebouw is vandaag met legervoertuigen afgeschermd. Op de Biltse Rading is ruimte voor 2000 mensen.